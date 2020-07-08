Любовь длиною в жизнь. Во Владимире празднуют день семьи, любви и верности. Кира Леонтьевна и Станислав Михайлович отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Познакомились супруги будучи

Любовь длиною в жизнь. Во Владимире празднуют день семьи, любви и верности. Кира Леонтьевна и Станислав Михайлович отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Познакомились супруги будучи студентами. Он — заканчивал 5 курс, она — поступала в педагогический институт. Супруги признаются, влюбились друг в друга с первого взгляда! Кира и Станислав Крапивины, в браке 60 лет: Я приехала поступать