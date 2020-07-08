Об этом сообщили в региональном департаменте культуры

В июле-августе во Владимирской области могут открыться закрытые из-за пандемии коронавируса кинотеатры и кинозалы. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.Несмотря на сильное желание и руководителей кинозалов и любителей кино, пока открыть их не могут. Для этого необходимо, чтобы эпидемиологическая ситуация стала ещё лучше. По прогнозам, уже в июле Роспотребнадзор может дать разрешение на открытие кинозалов, как и во всех других случаях, со строгим соблюдением установленных норм.Пока же кинозалы закрыты, в регионе рассматривают возможность проведения киносеансов под открытым небом. Правда и для этого необходимо, чтобы ограничения смягчили и разрешили проводить на улице массовые мероприятия.