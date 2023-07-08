Во Владимирской области в кадр попало семейство чомг. Семейство чомг запечатлел фотограф Владислав...

Во Владимирской области в кадр попало семейство чомг.Семейство чомг запечатлел фотограф Владислав Тябин.Пернатых он встретил на одном из озёр Камешковского района.Чомги - небольшие, достаточно редкие в нашем регионе птицы, внесены в Красную книгу области.По размеру чуть меньше утки. На голове хохолок, шея длинная и цвет глаз необычный - рубиново-красный. Птенцы - в чёрно-белую полоску.Особое расположение лап помогает чомгам ( или ныркам) принимать вертикальную стойку в воде.Фото: Владислав Тябин