Во Владимирской области в кадр попало семейство чомг.
Семейство чомг запечатлел фотограф Владислав...
Во Владимирской области в кадр попало семейство чомг.
Семейство чомг запечатлел фотограф Владислав Тябин.
Пернатых он встретил на одном из озёр Камешковского района.
Чомги - небольшие, достаточно редкие в нашем регионе птицы, внесены в Красную книгу области.
По размеру чуть меньше утки. На голове хохолок, шея длинная и цвет глаз необычный - рубиново-красный. Птенцы - в чёрно-белую полоску.
Особое расположение лап помогает чомгам ( или ныркам) принимать вертикальную стойку в воде.
Фото: Владислав Тябин