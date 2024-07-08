Матч с красноярцами прошёл вчера, 7 июля, на поле владимирцев.

ФК «Торпедо» выиграл «Енисей-2» со счётом 6:0. Матч с красноярцами прошёл вчера, 7 июля, на поле владимирцев.Первый год забил с углового Денис Перфилов на восьмой минуте, далее отличился Илья Жаров. Кроме этого, мяч забил Никита Сатаров, потом два гола – Дмитрий Хохлов, а завершающий мяч закатил в ворота Илья Жаров.«Енисей-2» впервые уходит с поля с таких разгромным счётом. Как прокомментировал Александр Кишиневский, наставник красноярского футбольного клуба, это всё связано с тем, что в команде много молодых ребят.