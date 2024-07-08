Миниатюры владимирских уличных художников украсят поселок в Кемеровской области Это почти за 3000...

Миниатюры владимирских уличных художников украсят поселок в Кемеровской областиЭто почти за 3000 километров от Владимира. Регина Яфасова и Фёдор Карпов создают работы в рамках всероссийского стрит-арт фестиваля "Окрашено", который прошел в начале июля.В фестивале приняли участие сотни художников со всей России. И наши творцы, которые уже подарили Владимиру немало своих необычных работ - миниатюр на разные темы в прозрачной коробочке, теперь установили семь новых в горнолыжном Шерегеше в Западной Сибири. Несколько из них, по традиции, посвящены уличному искусству. Есть и философская миниатюра: двое сидят на скале, в окружении сибирской природы и башен из камней.