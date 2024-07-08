На родине Петра и Февронии в Муроме прошел День семьи, любви и верности В России сегодня отмечают...

На родине Петра и Февронии в Муроме прошел День семьи, любви и верностиВ России сегодня отмечают День семьи, любви и верности. По традиции центром торжеств стал Муром. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровителей семьи и брака. Все подробности - у Ангелины Свищ.- С праздником! Люблю тебя!Ромашка – нежный цветок, который ассоциируется с чистотой, верностью и нежностью чувств. Ромашка требует заботы, внимания и любви. Сергей и Маргарита вместе уже 11 лет.В семье Трелиных уверены, главное взаимная поддержка. Когда муж ушел добровольцем на фронт, Маргарита поддержала, ждала, писала письма, передавала посылки. И вести из дома грели душу бойца. На решение подписать контракт повлиял семейный пример, отец Маргариты Василий Сапожников прошел обе чеченских кампании.Сергей Трелин, участник СВО:- Очень сильно запомнился момент, когда первый раз мы смогли созвониться по военной связи, я ее слышал, она меня нет. То есть я говорил, а человек передавал мои слова. Это, конечно, было морально очень тяжело, но в тоже время очень сильно подбадривает и дает силы идти вперед.А эти семьи только переступили порог нового этапа жизни.- Прощу ответь вас Илья- Да- Прощу ответить вас Дарья- Да- Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак.Илья и Дарья знакомы с 16 лет. Сначала просто дружили, после появились чувства. Вот, что они считают главным в супружеской жизни:Илья и Дарья Гранины, молодожены:- Быть поспокойней в важные дни, наверное. Добиваться своих целей, не забывать о родных и близких и особенно о тех, кто всегда рядом любит и ждет.А вот эту пару долгое время разделяли километры. Александр из ДНР, Татьяна из Владимирской области, а познакомились на море и вот она, любовь с первого взгляда. Зарегистрировать свой брак они мечтали именно на родине Петра и Февронии.Александр Шабронов:- С первого раза сказала да?- Да. Ну немножко посомневалась, но все равно сказала да.- Потому что мы любим друг друга.Союз князя и простой крестьянки, полный любви и самопожертвования - много веков считается образцом. С самого утра в Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме спешат попасть паломники со всей страны. В этой обители покоятся мощи святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака.Алексей Вилков, старший священник Свято-Троицкого женского монастыря:- Молятся у покровителей семьи Петра и Февронии, чтобы этот союз и брак состоялся, ну и, конечно, же чтобы сохраняли верность на все времена.В городе развернули 17 площадок - выставка голубей, семейных автомобилей, народных промыслов... Также Муром принял демографический форум. В праздничные дни узами брака связали себя 56 пар из разных уголков страны. Говорят, что в эти дни создаются самые крепкие семьи. Это доказывают супруги Елена и Игорь - в браке уже 30 лет.Елена и Игорь, супруги:- Каждый год приезжаем в этот чудесный город Муром, поклоняемся Петру и Февронии. Ну, а секрет нашей семьи то простой, мы просто все любим друг друга.За 16 лет у праздника появились свои традиции - например подарить ромашку любимому человеку. Главное в этот день- внимание и забота о каждом члене семьи.Ангелина Свищ, Александр Чунаев «Вести-Владимир»