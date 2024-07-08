На родине Петра и Февронии в Муроме прошел День семьи, любви и верности
В России сегодня отмечают...
На родине Петра и Февронии в Муроме прошел День семьи, любви и верности
В России сегодня отмечают День семьи, любви и верности. По традиции центром торжеств стал Муром. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровителей семьи и брака. Все подробности - у Ангелины Свищ.
- С праздником! Люблю тебя!
Ромашка – нежный цветок, который ассоциируется с чистотой, верностью и нежностью чувств. Ромашка требует заботы, внимания и любви. Сергей и Маргарита вместе уже 11 лет.
В семье Трелиных уверены, главное взаимная поддержка. Когда муж ушел добровольцем на фронт, Маргарита поддержала, ждала, писала письма, передавала посылки. И вести из дома грели душу бойца. На решение подписать контракт повлиял семейный пример, отец Маргариты Василий Сапожников прошел обе чеченских кампании.
Сергей Трелин, участник СВО:
- Очень сильно запомнился момент, когда первый раз мы смогли созвониться по военной связи, я ее слышал, она меня нет. То есть я говорил, а человек передавал мои слова. Это, конечно, было морально очень тяжело, но в тоже время очень сильно подбадривает и дает силы идти вперед.
А эти семьи только переступили порог нового этапа жизни.
- Прощу ответь вас Илья
- Да
- Прощу ответить вас Дарья
- Да
- Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак.
Илья и Дарья знакомы с 16 лет. Сначала просто дружили, после появились чувства. Вот, что они считают главным в супружеской жизни:
Илья и Дарья Гранины, молодожены:
- Быть поспокойней в важные дни, наверное. Добиваться своих целей, не забывать о родных и близких и особенно о тех, кто всегда рядом любит и ждет.
А вот эту пару долгое время разделяли километры. Александр из ДНР, Татьяна из Владимирской области, а познакомились на море и вот она, любовь с первого взгляда. Зарегистрировать свой брак они мечтали именно на родине Петра и Февронии.
Александр Шабронов:
- С первого раза сказала да?
- Да. Ну немножко посомневалась, но все равно сказала да.
- Потому что мы любим друг друга.
Союз князя и простой крестьянки, полный любви и самопожертвования - много веков считается образцом. С самого утра в Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме спешат попасть паломники со всей страны. В этой обители покоятся мощи святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака.
Алексей Вилков, старший священник Свято-Троицкого женского монастыря:
- Молятся у покровителей семьи Петра и Февронии, чтобы этот союз и брак состоялся, ну и, конечно, же чтобы сохраняли верность на все времена.
В городе развернули 17 площадок - выставка голубей, семейных автомобилей, народных промыслов... Также Муром принял демографический форум. В праздничные дни узами брака связали себя 56 пар из разных уголков страны. Говорят, что в эти дни создаются самые крепкие семьи. Это доказывают супруги Елена и Игорь - в браке уже 30 лет.
Елена и Игорь, супруги:
- Каждый год приезжаем в этот чудесный город Муром, поклоняемся Петру и Февронии. Ну, а секрет нашей семьи то простой, мы просто все любим друг друга.
За 16 лет у праздника появились свои традиции - например подарить ромашку любимому человеку. Главное в этот день- внимание и забота о каждом члене семьи.
Ангелина Свищ, Александр Чунаев «Вести-Владимир»