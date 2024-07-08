Жителям рекомендуют внимательно относится к своему здоровью.

Популярный сервис «Яндекс. Погода» опубликовал прогноз во Владимире с 8 по 14 июля. В регионе продлится жара. Подробнее — в материале .До +28 градусовРабочая неделя во Владимире начнется с солнечной погоды. Утром будет +17 градусов, днем воздух прогреется до +28. Специалисты прогнозируют неустойчивое магнитное поле, поэтому метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.Во вторник, 9 июля, будет облачно с прояснениями. Днем — до +29 градусов. В среду, 10 июля, прогнозируют от +22 до +26 градусов. 11 и 12 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Воздух прогреется до +25 градусов.В выходные жара продолжит нарастать. Днем будет до +28 градусов, на солнце — до +32. Вечером 14 июля может начаться слабый дождь.Каждый день ожидается УФ-индекс от 6 до 7. Это значит, что на улице нужно использовать крем с SPF.Спасение от жарыМедики рекомендуют выбрать светлую одежду из натуральных тканей, носить головные уборы и использовать солнцезащитные очки. Лучше не выходить на улицу в период с 11 до 16 часов.Если такой возможности нет, постарайтесь находиться в тени. При ухудшении самочувствия зайдите в магазин или первый попавшийся подъезд, чтобы скрыться от солнечных лучей.Если в офисе нет кондиционера, можно поставить настольный вентилятор или купить веер. Умывайте лицо и руки прохладной водой несколько раз в день. Врачи советуют строго следить за питьевым режимом и отказаться от вредных привычек.О признаках теплового удара можно почитать .По предварительному прогнозу, жара во Владимирской области спадет только 26 июля. В конце месяца прогнозируют от +14 до +22 градусов.