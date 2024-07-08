Новый ДК построили в селе Большое Каринское. Просторный зрительный зал, библиотека и танцевальная студия обеспечат местным жителям разнообразный досуг. Как рассказали в правительстве

Новый ДК построили в селе Большое Каринское. Просторный зрительный зал, библиотека и танцевальная студия обеспечат местным жителям разнообразный досуг. Как рассказали в правительстве области, зрительный зал рассчитан на 180 мест. В библиотеке, помимо книг, есть читальный зал с компьютерами. Также в ДК располагается танцевальная студия и буфет. Для обеспечения безопасности в культурном учреждении создан пост