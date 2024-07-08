В День семьи, любви и верности жителей Владимирской области знакомят со свадебными обычаями народа...

В День семьи, любви и верности жителей Владимирской области знакомят со свадебными обычаями народа МордовииДень семьи, любви и верности объединяет всю страну. Крепкая семья - главный российский фундамент. В День семьи, любви и верности со свадебными обычаями народа Мордовии познакомит Ангелина Свищ.С чего начиналась мордовская свадьба? Со сватовства. Ритуал - не формальный. Сначала вели переговоры родные будущих молодых супругов, затем - родители. Со своими обычаями жителей Владимирской области знакомит Мордовский национальный театр. Спектакль "Традиции предков" основан на фольклоре и легендах, традициях и обрядах мордовцев.Тимофей Чудаев, заслуженный артист Республики Мордовия:- Невестка - отстиль, потом кудава - это ее мать. Просто уверен многие не видели такого, вот увидят, посмотрят что есть такая мордовская культура, по своему колоритная, такая можно сказать древняя.Спектакль идет на эрзянском языке. Это один из трех государственных языков Республики Мордовии, наряду с мокшанским и русским. Несмотря на то что оба эти языка относятся к финно-угорской ветке, фраза "я тебя люблю" на них звучит по-разному.Сохранение прошлого - залог единства - считает Елена Гудожникова, заслуженная артистка республики Мордовии. В Суздале она впервые. Выступать среди сохранившихся деревянных памятников - большая честь, признается Елена. В Суздале она даже нашла дом похожий на тот, в котором провела свое детство.Елена Гудожникова, заслуженный артист Республики Мордовия:- Я вспоминаю бабушкин дом, вот представляете, у моей бабушки, уже этого дома нет, у нее именно вот был вот такой. Мы к ней ходили, вот с этими заборами, воротами, и это вот прям до дрожи.Знакомство с культурой начинается с национальной одежды. Женская состоит из множества элементов и слоев. Туникообразная рубаха без воротника - общая деталь костюма и у эрзянок, и у мокшанок. Сверху красивый фартук. Обязательный элемент - пулай - аксессуар замужней женщины.Елена говорит, что особое место в убранстве мордовских женщин играют украшения - бусы, браслеты, перстни, кольца. Главная драгоценность - брошь сюльгам. Вся красота на виду.Мордовия - регион с богатой историей и уникальным наследием . Мордовские артисты не просто рассказывают о жизни и традициях республики, но сохраняют и бережно передают знания целого народа в руки следующих поколений.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"