Перила моста через Клязьму заржавели и осыпались. На металле видны глубокие дыры. Выглядит это очень опасно. А так и есть – недавно там появились знаки, предупреждающие об угрозе для жизни.

Перила моста через Клязьму заржавели и осыпались. На металле видны глубокие дыры. Выглядит это очень опасно. А так и есть – недавно там появились знаки, предупреждающие об угрозе для жизни. Из телеграм-канала «Официальный Владимир» Обращаем внимание жителей, что во избежание несчастных случаев, специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» обозначили наиболее поврежденные места ограждения сигнальными устройствами