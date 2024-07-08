Во Владимире автолюбитель, который умышленно наехал на мотоциклиста, заключен под стражу
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Во Владимире автолюбитель, который умышленно наехал на мотоциклиста, заключен под стражу
И еще одно происшествие с участием двухколесного коня: конфликт на дороге обернулся уголовным делом. Автомобилист, который умышленно наехал на мотоцикл, пассажиром которого был ребёнок, заключён под стражу. Как сообщают в региональном Управлении Следственного комитета, фигуранту вменяют покушение на убийство.
Дорожная ссора произошла на улице Толмачёвской областного центра. Во время конфликта водитель наехал на мотоцикл, которым управлял 39-летний мужчина. Он передвигался вместе с ребёнком.
В результате наезда мотоциклист получил телесные повреждения. Сейчас он в больнице. Обвиняемый скрылся, но позже сам сдался полицейским.
По решению суда он взят под стражу.