Во Владимире автолюбитель, который умышленно наехал на мотоциклиста, заключен под стражу И еще...

Во Владимире автолюбитель, который умышленно наехал на мотоциклиста, заключен под стражуИ еще одно происшествие с участием двухколесного коня: конфликт на дороге обернулся уголовным делом. Автомобилист, который умышленно наехал на мотоцикл, пассажиром которого был ребёнок, заключён под стражу. Как сообщают в региональном Управлении Следственного комитета, фигуранту вменяют покушение на убийство.Дорожная ссора произошла на улице Толмачёвской областного центра. Во время конфликта водитель наехал на мотоцикл, которым управлял 39-летний мужчина. Он передвигался вместе с ребёнком.В результате наезда мотоциклист получил телесные повреждения. Сейчас он в больнице. Обвиняемый скрылся, но позже сам сдался полицейским.По решению суда он взят под стражу.