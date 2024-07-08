Во Владимире будут судить жителя Ленинградской области и его знакомого москвича. Мужчины обвиняются в коммерческом подкупе. Они встретились в кафе с сотрудником владимирской компании и

Во Владимире будут судить жителя Ленинградской области и его знакомого москвича. Мужчины обвиняются в коммерческом подкупе. Они встретились в кафе с сотрудником владимирской компании и передали ему 300 тысяч рублей за раскрытие коммерческой тайны. Следствием установлено, что заместитель директора организации по производству полимерных материалов (житель Ленинградской области) решил за деньги заполучить коммерческую тайну у сотрудника