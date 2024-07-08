Об этом сообщают представители регионального Управления Следственного комитета.

Во Владимире осудят москвича и петербуржца за промышленный шпионаж. Об этом сообщают представители регионального Управления Следственного комитета.Так, двое мужчин обвиняются в 204-й и 183-й статье УК РК. Установлено, что в апреле этого года житель Ленинградской области, который занимает пост зама директора коммерческой организации, и москвич, являющийся первому приятелем, в одном из владимирских кафе планировали купить у сотрудника одной из компаний документы по производству инновационного материала из полиуретана.За это они хотели заплатить 300 тысяч рублей, ведь сведения, которые они купили, являются коммерческой тайной. Сотрудник не собирался передавать информацию, он заранее договорился с правоохранителями и рассказал им о подкупе. Сейчас оба задержаны, а деньги переданы следователям.