Во Владимире планируют построить новое здание регионального центра спортивной борьбы Оно будет...

Во Владимире планируют построить новое здание регионального центра спортивной борьбыОно будет находиться на Суздальском проспекте. Архитектурные и интерьерные рендеры проекта показали авторы из владимирского бюро.О будущем проекте они пишут так: "Здание соответствует стилистике функционализма и брутализма. Массивный объем белого цвета рассекается витражами из стекла с графитовыми рамами в лучших традициях советского конструктивизма. Завершают композицию фасадов входные группы, выполненные из тёмно-серого керамогранита."В первом блоке здания планируют разместить спортивный корпус, во втором - гостиницу на 70 мест.В спортивном корпусе построят трибуны на 980 мест, конференц-зал, зал для соревнований и тренировок.