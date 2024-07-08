В воскресенье, 7 июля, на улице Михайловской во Владимире погиб 65-летний водитель электросамоката.

В воскресенье, 7 июля, на улице Михайловской во Владимире погиб 65-летний водитель электросамоката. Об этом рассказали наши коллеги из региональным СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД.Трагедия произошла в районе 14.15. Известно, что гражданин на самокате съехал с тротуара на проезжую часть и столкнулся с машиной «Киа Рио». Потерпевший умер на месте.В настоящий момент по факту смертельного ДТП проводится проверка.