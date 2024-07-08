«Не бойтесь! Наш Лева добрый!» – сообщили в телеграм-канале администрации Владимира. Там же поделились кадрами новой топиарной фигуры. Из телеграм-канала «Официальный Владимир» Теперь

«Не бойтесь! Наш Лева добрый!» – сообщили в телеграм-канале администрации Владимира. Там же поделились кадрами новой топиарной фигуры. Из телеграм-канала «Официальный Владимир» Теперь Левушка будет день и ночь вести дозор и конечно же, радовать жителей и гостей города! Напомним, недавно город пополнился еще несколькими топиарными композициями, так, улицу Горького украсили мишки Шишкина, а на Георгиевской