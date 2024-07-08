С января по июнь 2024 года скоростные поезда «Ласточка» по маршруту «Нижний Новгород – Киров» перевезли около 92 тыс. пассажиров, что на 12,6% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.

С января по июнь 2024 года скоростные поезда «Ласточка» по маршруту «Нижний Новгород – Киров» перевезли около 92 тыс. пассажиров, что на 12,6% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Об этом рассказала пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД».Всего же за полгода «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом доставили порядка 2 млн человек (+12%), в том числе свыше 1,8 млн пассажиров проехали по маршруту «Нижний Новгород– Москва».«Напомним, что сдвоенные составы скоростного поезда № 721/722 «Ласточка» будут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Москва на протяжении всего июля 2024 года», - говорится в сообщении пресс-службы компании.