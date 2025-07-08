Ежегодно в России регистрируют около 3 млн детских травм. В основном это дорожные происшествия, падения с высоты, ожоги и отравления. Электротравмы встречаются реже, но здесь выше процент тяжелых и летальных исходов. А сами дети зачастую не понимают, какую угрозу для них представляет, к примеру, рисковое селфи.

Ежегодно в России регистрируют около 3 млн детских травм. В основном это дорожные происшествия, падения с высоты, ожоги и отравления. Электротравмы встречаются реже, но здесь выше процент тяжелых и летальных исходов. А сами дети зачастую не понимают, какую угрозу для них представляет, к примеру, рисковое селфи.Именно такой случай недавно произошел на Кубани. 13-летний подросток залез на вагон-цистерну на сортировочной железнодорожной станции в станице Павловской и получил удар током от контактного провода. Сейчас мальчик в больнице, его жизнь спасают врачи.Смертельная угрозаПод воздействием напряжения через тело человека протекает электрический ток, который нарушает нормальную работу организма. Безопасным считается напряжение до 12 вольт.Наибольшее распространение в быту получили электросети 220 вольт. Поэтому тяжелые и смертельные поражения возможны даже при соприкосновении с неисправными бытовыми приборами. И, конечно, чрезвычайно опасны любые «промышленные» энергообъекты, включая линии электропередачи (ЛЭП) и трансформаторные подстанции.По данным, опубликованным Всероссийским центром экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, частота летальных исходов от поражения электричеством составляет около 10%. Нередко также последствием травмы является инвалидность.«Большое значение имеют рост и вес пострадавшего человека – у ребенка травма будет серьезнее, чем у взрослого. Тяжесть поражения зависит от многих причин: напряжения, длительности воздействия, сопротивления тканей, состояния кожи, места воздействия тока. Поэтому нужно объяснять правила взаимодействия с электричеством с самого раннего возраста», – говорит к.т.н., доцент кафедры Инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ» Илья Королев.Причины и последствияПреобладающее большинство маленьких детей получают электротравмы в домашних условиях при контакте с неисправными бытовыми приборами или неизолированной проводкой. Наиболее уязвимы сердечно-сосудистая и нервная системы – даже если ребенок выглядит нормально, возможны скрытые последствия, например, аритмия.У подростков травмы чаще бывают при проникновении на энергообъекты, залезании на опоры ЛЭП, вагоны электропоездов и т.п. Кроме того, угрозу несут высоковольтные провода, так как к ним опасно приближение на близкое расстояние. В этом случае могут возникнуть электрическая дуга и ожог. Это может быть, например, если пострадавший рыбачит с удочкой под опорами ЛЭП.Серьезную опасность таит в себе лежащий на земле оборванный провод. Если он находится под напряжением, ток начинает как бы «стекать» в землю, образуя невидимое глазу «пятно». Зона риска составляет окружность примерным радиусом 8 метров – визуально это расстояние аналогично длине большого рейсового автобуса. Выходить с этого участка нужно «гусиным шагом»: cведите ноги вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли, передвигайтесь мелкими скользящими шажками, приставляя пятку к носку.Что делать, если несчастье произошлоШаг 1: Обезопасить себя – ни в коем случае не прикасаться к пострадавшему, отодвинуть от него источник тока безопасным способом, например, с помощью сухой деревянной доски. Вызвать скорую помощь.Шаг 2: Проверить состояние пострадавшего, осмотрев его тело, позвав по имени. Критическими признаками тяжелой травмы являются потеря сознания, судороги, нарушение дыхания, резкая слабость. Даже если пострадавший выглядит нормально, стоит обратиться к врачу для выявления возможных внутренних повреждений. В некоторых случаях первичные признаки ограничиваются легким покраснением кожи, а серьезные последствия становятся заметны через 24-48 часов.Шаг 3: Если пострадавший без сознания, но дышит, следует положить его на бок, а при отсутствии дыхания – начать непрямой массаж сердца. Категорически нельзя использовать любые домашние средства для лечения. Единственное допущение – наложить на открытую рану стерильную салфетку.Предупрежден – значит вооружен«По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня и в развитых странах дети чаще погибают в результате техногенных инцидентов, нежели от болезней и травм. Российские энергетики ведут постоянную работу по профилактике электротравматизма, но родители, учителя и воспитатели должны наравне уделять вопросу самое пристальное внимание. Необходимо объединять усилия ради безопасности наших детей. Это общая ответственность», – говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.Все необходимые материалы есть. Например, недавно издательство «Просвещение» совместно с компанией «Россети» запустили по этой теме модуль социального онлайн-проекта «Всероссийский урок безопасности». Он содержит видеоролики и задания, которые могут использовать учителя, родители и дети. А у самих «Россетей» есть виртуальный проект «Маша Лампочкина» – это мультипликационный персонаж, который ведет блог в социальных сетях с познавательной информацией.Самое главное:• Проверьте исправность домашних электроприборов и проводки, установите защитные устройства на розетки• Научите ребенка правилам обращения с электричеством, используя доступные ему примеры и объяснения• Освойте базовые навыки оказания первой медицинской помощи«Нельзя», о которых нужно знать ребенку:• Нельзя тянуть вилку из розетки за провод• Нельзя трогать электроприборы и розетки мокрыми руками• Нельзя самостоятельно ремонтировать электроприборы• Нельзя подходить к провисшим и оборванным проводам ближе 8-10 метров• Нельзя влезать на опоры ЛЭП, набрасывать проволоку и иные предметы на провода, разбивать изоляторы• Нельзя приближаться к проводам ЛЭП, влезая на какие-либо строения или транспортные средства• Нельзя заходить в трансформаторные будки, подстанции и другие помещения с электрическим оборудованием, открывать лестничные электрощиты в подъездах домов• Нельзя ловить рыбу, играть в мяч, пускать воздушных змеев под ЛЭП• Нельзя разводить огонь вблизи ЛЭП и иных энергообъектов• Находясь в походе, опасно останавливаться на отдых вблизи воздушных линий электропередачи, либо подстанций