Количество больных нарастает уже третью неделю. Каждый день выздоровевших намного меньше, чем новых заболевших.

Количество больных нарастает уже третью неделю. Каждый день выздоровевших намного меньше, чем новых заболевших.Еще в первой половине июля в день из больниц региона выписывали по сто и более человек.С тех пор количество выздоровлений редко превышает 10 за сутки. Что означает прирост активных случаев коронавируса в регионе.Напомним, что за минувшие сутки выявлено еще 24 новых больных. Это в 4 раза больше, чем выздоровело пациентов за то же самое время.