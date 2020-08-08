Несмотря на то, что женщинам вообще запрещено быть водолазами, сегодня наш корреспондент Нина впервые погружается под воду с аквалангом. До романтики ли ей? - давайте узнаем.

Несмотря на то, что женщинам вообще запрещено быть водолазами, сегодня наш корреспондент Нина впервые погружается под воду с аквалангом. До романтики ли ей? - давайте узнаем.Нина Глизница, корреспондент:- Мы уже готовы к погружению, лёгкой походкой в светлое будущее. Баллон, маска, два водолаза. Проверка работы оборудования. Сложно поверить, но это погружение глубиной всего лишь в метр. Погружаемся не сразу. Сначала водолаз приседает, осваивается в воде. Костюм должен полностью прилегать к телу. Помогает вода. Теперь можно плыть. Вес баллона не чувствуется. 20 кг-ов над водой - закон Архимеда! - на глубине стали значительно легче. Сжатый воздух распределяется по всему жилету.За счёт этого сохраняется баланс между грузами и плавучестью. Даже если вес большой - не утонешь- воздух поднимет. Самому плавать с аквалангом нельзя. Рядом - всегда водолаз-спасатель. Он отвечает за жизнь и здоровье новичка. Если слушаться - может и похвалить.- Вы возьмёте меня в водолазы? - Да, - меня взяли в водолазы! Страхует и трос. По нему опытные водолазы держат связь с берегом. А неопытные - вылезают из воды.Сотрудники водолазной службы МЧС России проводят такие тренировочные спуски еженедельно. Водолазная группа состоит минимум из трёх человек. Обеспечивающий водолаз надевает оборудование. Работающий - погружается в воду. Страхующий - помогает с берега.Спуск водолазы контролируют глубиномером. Ещё один необходимый инструмент - нож. Водолазов часто подводит видимость. Можно запутаться в тине или рыбацких сетях.Игорь Кунцевич, водолаз:- Приходится работать в реках. В Клязьме, видимости нет. Режем сети, если путаемся в верёвках. Необходимая вещь.С задачей найти условно утонувшего справились на отлично. На тренировках водолазы учатся работать под водой. Оттачивать мастерство специально предлагают в тяжёлых условия.Семен Челышков, старший инструктор, водолаз:- Бывает, когда приезжаешь на водоём, а он торфяной, илистое дно. Видимости никакой. Человеку нужно уметь ориентироваться в такой ситуации. Он раз был, два был, запоминает.Водолазная служба участвует во всех поисково-спасательных операциях в регионе. Работа на воде с сильным течением, поиск предметов на глубине, аварийные ситуации. Каждый год спасатели надеются, что отрабатывать манёвры они будут только на тренировках.Нина Глизница, Александр Чунаев при содействии Главного Управления МЧС по Владимирской области. "Вести-Владимир"