Следователем проводятся необходимые действия, направленные на выяснение полной и объективной картины инцидента.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль о нападении на сотрудников ДПС во Владимире. Он поручил руководителю регионального следственного управления Артёму Кулакову докладывать о промежуточных результатах расследования.Напомним, что 6 августа около 5 часов утра полицейские прибыли на улицу Большая Московская, где задержали водителя «Лексуса». Знакомый задержанного оказался недоволен действиями правоохранителей. Он применил насилие в отношении них, сопровождая свою агрессию нецензурной бранью. Парень говорил, что . Решать теперь, видимо, придётся напрямую через Центральный аппарат Следкома.СУ СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318. Следователем проводятся необходимые действия, направленные на выяснение полной и объективной картины инцидента.