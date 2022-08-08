Не всем везет провести свой законный отпуск в летнее время.

Наступил последний календарный месяц лета. Многие уже сходили в отпуск, кто-то отдыхает сейчас а кто-то находится в предвкушении бархатного сезона. Но не всем везет провести свой законный отпуск в летнее время. Есть даже люди, которые по разным причинам остались и вовсе без отдыха и теперь переживают тоску, грусть и зависть. Специалисты считают, что это нормально, но как же пережить этот период?Нервничать, испытывать грусть, страх, бешенство в ситуации, когда отсутствует возможность отдохнуть в отпуске летом, при социальном взаимодействии с людьми, которые такую возможность активно используют вполне нормально. Однако, уровни комфорта в ситуациях отсутствия такой возможности могут различаться у разных людей в зависимости от их жизненного опыта и особенностей характера. Такое мнение высказала аналитический психолог, советник Российской академии естественных наук, доцент Московского института психоанализа Наталья Каурова. В данной ситуации психолог рекомендует использовать простые и доступные техники для снятия напряжения и стресса. Это, например, ведение дневника эмоций для записи собственных чувств и переживаний, медитация, пение, занятие физкультурой, танцами и, конечно здоровое разнообразное питание и хороший сон.Совет психолога Александры Пановой лежит уже в области ситуационных эмоций. По ее мнению, первое, что необходимо сделать, это принять невозможность отдыха, как заранее запланированную или просто возможную ситуацию. Это будет крайне полезно так же и в случае, если не отпускает зависть.По опубликованным данным, в России по сравнению с прошлым годом, количество граждан, выезжающих на отдых сократилось на 36%. При этом спрос на услуги психиатров в российских частных клиниках весной 2022 года вырос до 71%, психотерапевтов — до 23%. Связаны ли эти статистики между собой? По мнению провокативного психолога Аделя Зиганшина это вполне допустимо...Что же можно сделать что бы лучше себя чувствовать? Первое — пересмотреть свой вектор направленности. Почему Вам так необходим отпуск? Второе — перестать ожидать большего. Я не про мечтать, а про наивные ожидания, которые потом несут за собой разочарование. Необходимо также постоянно задавать себе вопрос где я? Когда я? Зачем я? Это даст возможность мозга быть здесь и сейчас, а следовательно начать наслаждаться. Важно перед каждым Вашим действием добавлять: я выбираю. Это даст возможность мозгу осознать действия и взять за них ответственность, — отметил Зиганшин.Член Восточно-Европейской ассоциации экзистенциальных терапевтов, психолог-консультант Татьяна Захарцова полагает, что в ситуации с отсутствием летнего отпуска следует дать себе время на переживания или действия. Если негативные чувства не прошли, то, как считает специалист, огорчился внутренний ребенок — это совокупность детских воспоминаний, очень ярких аффектов, психологических убеждений.Представьте себя в детстве, найдите свои фотографии для наглядности. Попробуйте подойти ближе к ребенку, спросите у него, можно ли сеть рядом или взять на ручки. Спросите: почему он расстроился? Дайте время на проявление чувств. Утешьте его. Признайте, что ему трудно, так не должно быть, сложно это принять, но вместе вы справитесь. Может, придется общаться со своим внутренним ребенком несколько раз. Предложите ему помочь и вместе пережить это лето без отпуска. Предложите ему альтернативу. Вместе найдите себе интересное занятие. Возвращаясь на взрослый уровень, примите свои желания, — резюмировала психолог.Несколько простых советов для тех, кто не смог отдохнуть в жаркие летние денечки. Во-первых, не надо расстраиваться, ведь отпуск можно неплохо провести осенью и даже зимой, когда цены на туры и путевки в дома отдыха заметно упадут. Во-вторых, отсутствие отпуска не повод для грусти в четырех стенах. В выходные можно съездить на природу, наловить рыбы, набрать грибов или просто прогуляться в лесу... В-третьих, во всем нужно находить положительные стороны. А период летних отпусков можно использовать как хорошую возможность для увеличения заработка и карьерного роста, тогда возможно, уже ваши коллеги, вернувшись с курортов будут завидовать вам.