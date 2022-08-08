За минувшие выходные во Владимирской области утонули 6 человек, среди них один ребенок, мальчик 11-ти лет. Как сообщают в тревожном ведомстве, большинство погибших отдыхали в местах не

За минувшие выходные во Владимирской области утонули 6 человек, среди них один ребенок, мальчик 11-ти лет. Как сообщают в тревожном ведомстве, большинство погибших отдыхали в местах не предназначенных для купания. Несчастные случаи произошли в Коврове, под Александровом, в городе Кольчугино и на реке Оке в Муроме. Все утонувшие – мужчины. Первый случай произошел в пятницу,