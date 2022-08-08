Из них мальчиков — 2241, девочек — 2040. Двойняшек родилось — 46, больше всего во Владимире — 26,...

Из них мальчиков — 2241, девочек — 2040.Двойняшек родилось — 46, больше всего во Владимире — 26, сообщила пресс-служба обладминистрации.Среди популярных имен у новорожденных: Артем, Александр, Михаил, София, Виктория, Ева. Из необычных имен: Аполлон, Марсель, Светозар, Добромира, Милоника, Серебрина.Что касается возраста мамочек, в основном это женщины от 25 до 34 лет. Чуть меньше — от 18 до 24 лет и от 35 до 39 лет. В возрасте от 40 до 49 лет мамами стали 196 женщин, до 18 лет — 44.Фото https://www.pxfuel.com/