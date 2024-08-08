Работы начались 7 августа и будут продолжаться до 7 сентября.

В течение месяца движение по федеральной трассе М-7 во Владимирской области будет ограничено из-за ремонта моста через реку Пекша, расположенного в Петушинском районе.Работы начались 7 августа и будут продолжаться до 7 сентября. Дорожники планируют проводить ремонт дороги в деревне Пекша поэтапно, начиная с одной полосы движения, затем переходя к другой. В связи с этим участок дороги будет сужен, скорость движения снижена, а также возможно временное введение реверсивного движения.