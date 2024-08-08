Губернатор Владимирской области объявил сбор гуманитарной помощи для жителей Курской...

Губернатор Владимирской области объявил сбор гуманитарной помощи для жителей Курской областиСегодня, как никогда, обществу нужно консолидироваться для победы над противником, - подчеркнул глава Александр Авдеев.Российская Армия успешно отражает атаки ВСУ на Курскую область, но ситуация остается напряженной. Идет эвакуация мирного населения.Наш регион готов оказать курянам всю необходимую помощь. Сбор гуманитарного груза ведется на площадке Штаба общественной поддержки во Владимире и во всех местных отделениях "Единой России".В списке - порядка 20 в каждом муниципалитете. В настоящий момент остро необходимы генераторы, сухие пайки, вода, средства гигиены, стиральные машины и холодильники.Адреса приема гуманитарной помощи для жителей Курской области в МО:г. Александров, ул. Свердлова, д. 37г. Владимир: ул. Горького, д. 34г. Вязники: ул. Пушкинская, д. 3г. Гороховец: ул. Ленина, д. 48г. Гусь-Хрустальный: ул. Калинина, д. 34г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, д. 9г. Киржач, ул.Гагарина, д. 22г. Ковров: переулок Чкалова, д. 7г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13г. Радужный: ул. Первый Квартал, д. 55пос. Мелехово, ул.Первомайская, д. 94г. Меленки, ул.Красноармейская, д. 102г. Муром, ул. Советская, д. 49г. Камешково, ул.Ленина, д. 10г. Петушки, Советская площадь, д. 17пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д. 6г. Собинка, ул. Ленина, д. 3г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1«б»г. Суздаль, Красная Площадь, д. 1г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 33