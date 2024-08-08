Как добраться до Суздаля в дни празднования 1000-летия? Этот вопрос, пожалуй, волнует многих жителей и гостей Владимирской области. В пресс-службе правительства области сообщили, что от

Как добраться до Суздаля в дни празднования 1000-летия? Этот вопрос, пожалуй, волнует многих жителей и гостей Владимирской области. В пресс-службе правительства области сообщили, что от специальных парковок вблизи Суздаля до центра города-музея с 9 по 11 августа будут ходить бесплатные автобусы-шаттлы. Они будут следовать туда и обратно. До стоянок можно доехать на своем автомобиле, а