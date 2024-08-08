Об этом объявила мэр города Елена Фомина.

Жительница Коврова Екатерина Кузнецова выступила в роли переводчицы на переговорах президентов Владимира Путина и Прабово Субианто, которые состоялись 31 июля. Об этом объявила мэр города Елена Фомина.Кузнецова занимает должность второго секретаря в Министерстве иностранных дел России и работает там с 2022 года.В 2011 году Екатерина окончила школу №21 в Коврове, стала призером Всероссийской олимпиады школьников и поступила на факультет международных отношений МГИМО. Она завершила обучение с отличием и освоила индонезийский язык. После окончания университета Екатерина работала дипломатом в Посольстве Российской Федерации в Индонезии.