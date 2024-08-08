Ржавые разваливающиеся перила на мосту через Клязьму все-таки заменят на новые. Мэрия уже начала поиски подрядчика, который этим займется. Соответствующий тендер появился на сайте

Ржавые разваливающиеся перила на мосту через Клязьму все-таки заменят на новые. Мэрия уже начала поиски подрядчика, который этим займется. Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок. Власти готовы выделить на ремонт ограждения 14,7 миллионов рублей. Согласно контракту, подрядчик должен будет демонтировать старую конструкцию и установить новые стальные сварные перила. Протяженность ограждения – 519 метров. Также запланирована