Граждане, желающие побывать на праздновании 1000-летия Суздаля, смогут добраться до основной событийной площадки на мультимодальных рейсах (поезд + автобус).

Граждане, желающие побывать на праздновании 1000-летия Суздаля, смогут добраться до основной событийной площадки на мультимодальных рейсах (поезд + автобус). Об этом рассказала пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД».По «единым билетам» туристы с любой станции доедут на поезде до Владимира, а после пересядут в комфортабельный автобус, который отвезёт их в Суздаль.Отмечается, что при приобретении билета с помощью мобильного приложения или через сайт компании необходимо указать пункты отправления, прибытия, а затем нажать кнопку «выбрать маршрут с пересадкой».«С 9 по 11 августа 2024 года в Суздале подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, которая расскажет взрослым и детям о тысячелетнем пути города во Владимирской области и его вкладе в мировую историю и культуру», - говорится в сообщении пресс-службы компании.