28-ой автобусный маршрут второй раз за год останется без перевозчика. Компания «Виктория» объявила о прекращении работы на данном кольцевом направлении. Напомним, компания-перевозчик с

28-ой автобусный маршрут второй раз за год останется без перевозчика. Компания «Виктория» объявила о прекращении работы на данном кольцевом направлении. Напомним, компания-перевозчик с женским именем взяла 28 маршрут после ухода с рынка организации «ОКТО». Как пишет руководитель «Виктории» в своих социальных сетях, проблем с этим направлением было много — от поломанных автобусов, которые передал в