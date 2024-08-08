С начала 2024 года произведён ремонт асфальтового покрытия на 95 железнодорожных переездах, расположенных в границах Горьковской железной дороги.

С начала 2024 года произведён ремонт асфальтового покрытия на 95 железнодорожных переездах, расположенных в границах Горьковской железной дороги. Об этом рассказала пресс-служба компании.В том числе 11 переездов было восстановлено во Владимирской области и 23 – в Нижегородской.Всего же в текущем году в рамках программы по ремонту переездов планируется выполнить работы по устранению неровностей в дорожном покрытии на 257 объектах.«Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, это мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы компании.Отметим, что в границах железной дороги эксплуатируется 824 переезда, 170 из которых обслуживаются дежурными работниками.