«Штукатур, бетонщик и...»: эксперты назвали самые востребованные профессии за последний год По...

«Штукатур, бетонщик и...»: эксперты назвали самые востребованные профессии за последний годПо словам Романа Губанова, директора по развитию «Авито Работы», профессия штукатура стала одной из самых популярных в России за первые шесть месяцев 2024 года. Об этом он сообщил «Российской газете».За последний год количество вакансий для штукатуров выросло на 318%, а предлагаемая зарплата увеличилась на 31% и составила 82 986 рублей.На втором месте по популярности — бетонщики. Число их вакансий увеличилось на 270%, а зарплата выросла на 57% — до 100 157 рублей в среднем.Стропальщики замыкают тройку лидеров: прирост числа вакансий у них составил 197%, а зарплатные предложения увеличились на 27% (до 79 409 рублей).На четвёртом месте по популярности — арматурщик. Количество вакансий для этой профессии увеличилось на 178%, а зарплата выросла на 38% и составила в среднем 92 683 рубля.Также в пятёрку самых востребованных профессий вошли водители-дальнобойщики. Число их вакансий выросло на 146%, а предлагаемая зарплата увеличилась на 39% — до 189 831 рубля.За год вырос спрос на маркировщиков, крановщиков и слесарей.Среди офисных профессий самым востребованным оказался менеджер по организации мероприятий. Количество соответствующих вакансий увеличилось за год на 186%, а зарплатные предложения выросли на 11% — до 69 526 рублей при полном рабочем дне.Востребованными остаются брокеры (прирост спроса на них 70%), им работодатели готовы платить в среднем 174 438 рублей, что на 24% больше, чем в первом полугодии 2023 года.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений