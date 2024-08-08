Умелец из Камешкова создал летательный аппарат, который может зависнуть на час в воздухе Подобные...

Умелец из Камешкова создал летательный аппарат, который может зависнуть на час в воздухеПодобные "птички" используются на фронте нашими бойцами, чтобы "напрячь" ПВО противника.Алексей Андрианов - педагог дополнительного образования камешковского центра творчества "Апельсин". Все детали беспилотника сделаны на обычном ЧПУ-станке. Сборка проста: склеиваются корпус и крылья, вкручиваются два винтика, присоединяются 4 провода.Сегодня важна любая поддержка наших ребят в зоне СВО, потому, если у вас есть идеи по улучшению уже имеющейся техники, присоединяйтесь к сообществу изобретателей Кулибин-клуб.- Он меньше, чем любой беспилотник...Как и шел раньше. В связи с тем, что нас по возрасту не берут уже никуда...Привносим вклад в победу.