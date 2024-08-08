Лишение свободы на 10 месяцев в колонии строгого режима, запрет на деятельность по управлению транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Такое наказание получил ковровчанин за любовь к

Лишение свободы на 10 месяцев в колонии строгого режима, запрет на деятельность по управлению транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Такое наказание получил ковровчанин за любовь к пьяной езде, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Дело в том, что мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состояние алкогольного опьянения и лишенный прав, вновь сел