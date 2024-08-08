В Судогодском районе мужчина обокрал умершего от передозировки знакомого и угнал его машину В...

В Судогодском районе мужчина обокрал умершего от передозировки знакомого и угнал его машинуВ марте 2024 года 53-летний мужчина и его приятель захотели употребить наркотики. Для этого они на автомобиле последнего приехали в лесополосу у дороги, ведущей к турбазе «Улыбышево» в Судогодском районе.Не рассчитав с дозировкой, знакомый обвиняемого скончался прямо в машине. Тогда злоумышленник снял с умершего ювелирные украшения общей стоимостью более 120 тысяч рублей и забрал два его мобильных телефона. Затем мужчина сел за руль автомобиля и доехал до контрольно-пропускного пункта на въезде в город Радужный. Там он вышел из машины, оставив тело погибшего внутри.Находясь дома, обвиняемый подумал, что скоро погибшего начнут искать, и его самого заподозрят в смерти товарища. Поэтому утром он вернулся к машине. На ней он съездил в скупку, где продал украденные вещи, а после - позвонил ещё одному приятелю, который помог ему вывезти тело в окрестности деревни Бараки Судогодского района. Там они спрятали труп в лесу.На следующий день мужчина пришёл в полицию и сам рассказал о смерти друга. Он признался в краже украшений и телефонов, а также в том, что несколько раз брал автомобиль без разрешения. Обвиняемый пояснил, что почти всё это время был пьян и - только протрезвев - осознал, что произошло.«Заместителем прокурора г. Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении жителя ЗАТО г. Радужный. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 (кража) и ч. 1 ст. 166 (угон)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений