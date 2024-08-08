Выступление состоится в рамках XI фестиваля духовной музыки «Лето Господне». Место действия — Ризоположенский женский монастырь.

Один из первых концертов нового, 53-го сезона Московского государственного академического камерного хора (Хор Минина) пройдет 11 августа 2024 года в Суздале. Выступление состоится в рамках XI фестиваля духовной музыки «Лето Господне». Место действия — Ризоположенский женский монастырь.Суздаль, город невероятной красоты и духовной энергии, судьба которого неотделима от истории Государства Российского, в 2024 году отмечает 1000-летие с момента основания. Традиционный однодневный фестиваль «Лето Господне» вписан в широкую программу праздничных мероприятий. Как обычно, фестиваль предлагает обширную звонильную программу и серию концертов классической музыки.Кульминация фестиваля «Лето Господне» — выступление Хора Минина на открытой площадке у Ризоположенского женского монастыря. Программа концерта разделена на две части, а между ними зрители насладятся искусством звонарей.В первой части прозвучат фрагменты «Литургии св. Иоанна Златоуста» и «Всенощного бдения» С. Рахманинова, «Верую» из Литургии № 2 А. Гречанинова и «Любовь святая» Г. Свиридова (из цикла «Три хора из музыки к трагедии А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»). Во второй части будут исполнены фрагменты концерта для хора «Пушкинский венок» Г. Свиридова, симфонии-действа «Перезвоны» В. Гаврилина, а также русские народные песни.Дирижер концерта — художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Тимофей Гольберг. Начало в 13:00.