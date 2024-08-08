Из них 112 случаев - с участием детей, рассказали соответствующие органы.

В течение первой половины текущего года в регионе произошло более 700 дорожно-транспортных происшествий. Из них 112 случаев - с участием детей, рассказали соответствующие органы.В результате этих аварий погибли 75 человек, а 1 032 человека получили ранения. Несчастные случаи частично были вызваны неудовлетворительными дорожными условиями. Недавно во Владимирской области произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадал один человек.