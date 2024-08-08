Новый тендер на ремонт дороги Спасское-Мосино появился на сайте Госзакупок. Если ранее власти собирались потратить на эти цели 89,6 миллионов рублей, то теперь пришлось добавить еще около 5

Новый тендер на ремонт дороги Спасское-Мосино появился на сайте Госзакупок. Если ранее власти собирались потратить на эти цели 89,6 миллионов рублей, то теперь пришлось добавить еще около 5 миллионов. Напомним, предыдущий аукцион отменили на прошлой неделе. Как тогда сообщалось в пояснительной документации, проект был отправлен на доработку. Дело в том, что там не была учтена инфляция,