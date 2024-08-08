Поход пройдет во Владимире 11 августа. Старт – в парке «Дружба». Организаторы набирают подростков от 11 до 17 лет. Отправиться в мини-путешествие можно вместе с родителями. Весь путь

Поход пройдет во Владимире 11 августа. Старт – в парке «Дружба». Организаторы набирают подростков от 11 до 17 лет. Отправиться в мини-путешествие можно вместе с родителями. Весь путь участников будут сопровождать наставники. Поход пройдет в рамках межрегионального туристического марафона для подростков “Сила команды”, который осуществляет свою деятельность при грантовой поддержке “Движения Первых”. Ребята, которые примут участие