В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской городской агломерации восстановят более 25 км автотрасс.
В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской городской агломерации восстановят более 25 км автотрасс. Об этом рассказала регионального правительства.
В частности, на территории областной столицы запланирован ремонт девяти участков дорог. Работы пройдут на проспекте Ленина, Горького, Добросельской, Большой Нижегородской и других владимирских улицах.
Кроме того, в рамках реализации нацпроекта отремонтируют участки автотрасс в Лакинске, Радужном, Собинке и иных городах 33-го региона.
«В Суздале, который в эти дни отмечает своё 1000-летие, за последние 5 лет благодаря нацпроекту отремонтировано порядка 10 км городских дорог», - подчёркивается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.