В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской городской агломерации восстановят более 25 км автотрасс.

В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской городской агломерации восстановят более 25 км автотрасс. Об этом рассказала регионального правительства.В частности, на территории областной столицы запланирован ремонт девяти участков дорог. Работы пройдут на проспекте Ленина, Горького, Добросельской, Большой Нижегородской и других владимирских улицах.Кроме того, в рамках реализации нацпроекта отремонтируют участки автотрасс в Лакинске, Радужном, Собинке и иных городах 33-го региона.«В Суздале, который в эти дни отмечает своё 1000-летие, за последние 5 лет благодаря нацпроекту отремонтировано порядка 10 км городских дорог», - подчёркивается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.