Об этом сообщили в местном отделении партии Единая Россия.

Во Владимирской области открыли пункты сбора гуманитарной помощи для Курска. Об этом сообщили в местном отделении партии "Единая Россия".На данный момент особенно актуальны генераторы, сухие пайки, вода, стиральные машины и холодильники. Адреса для передачи гумпомощи:Александров: улица Свердлова, 37 (с 09:00 до 17:00);Владимир: улица Горького, 34 (с 09:00 до 17:30);Вязники: улица Пушкинская, 3, второй этаж (с 08:00 до 17:00);Гороховец: улица Ленина, 48 (с 08:00 до 17.00);Гусь-Хрустальный: улица Калинина, 34 (с 09:00 до 17:00);Гусь-Хрустальный: улица Муравьева-Апостола, 9 (с 09:30 до 17:00);Киржач: улица Гагарина, 22 ( с 09:00 до 18:00);Ковров: переулок Чкалова, 7 (с 09:00 до 17:00);Кольчугино: улица Дружбы, 13 (с 09:00 до 16:00);Радужный: улица Первый Квартал, 55, кабинет № 302, (с 08:00 до 17:00);Ковровский район, поселок Мелехово: улица Первомайская, 94 (с 11:00 до 18:00);Меленки: улица Красноармейская, 102 (с 08:00 до 17:00);Муром: улица Советская, 49, Центр поддержки общественных и социальных инициатив (с 09:00 до 17:00);Камешково: улица Ленина, 10 (с 09:00 до 16:00);Петушки: Советская площадь, 17 (с 09:00 до 17:00);Красная Горбатка: улица Пролетарская, 6 (с 09:00 до 16:00);Собинка: улица Ленина, 3 (с 09:00 до 16:00);Судогда: улица Коммунистическая, 1б (с 08:00 до 17:00);Суздаль: Красная Площадь, 1, кабинет №24 (с 09:00 до 17:00);Юрьев-Польский: улица Шибанкова, 33 (с 08:00 до 17:00).