Минимальный размер пособия по беременности и родам во Владимирской области за 140 календарных дней составляет 88 565,40 рублей, а максимальный - 565 562,20 рублей.

В 2024 году отделение СФР по Владимирской области назначило пособие по беременности и родам 3 275 женщинам, находящимся в декретном отпуске. Всего же выплачено порядка 456 миллионов рублей.Минимальный размер пособия по беременности и родам во Владимирской области за 140 календарных дней составляет 88 565,40 рублей, а максимальный - 565 562,20 рублей. Ведомство напомнило, что выплата за период отпуска производится за 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов. В случае осложнений при родах отпуск увеличивается до 156 дней, а при многоплодной беременности - до 194 дней.При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев длительность отпуска составит 70 дней, а при усыновлении двух и более детей - 110 дней. Размер пособия зависит от среднего заработка женщины за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска, и составляет 100% от среднего заработка. Если женщина находилась в отпуске или ухаживала за ребенком в течение этих двух лет, она может заменить их предшествующими годами, если это увеличит размер пособия.