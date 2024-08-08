По обвинению в краже и угоне перед судом предстанет 53-летний житель ЗАТО г. Радужный.

По обвинению в краже и угоне перед судом предстанет 53-летний житель ЗАТО г. Радужный. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в марте текущего года. Правоохранители выяснили, что фигурант и его друг решили употребить наркотики в машине. Приятель умер от передозировки, и тогда обвиняемый снял украшения с покойного, сел за руль его машины и уехал. На чужом авто он сдал ценное имущество в скупку, а тело друга спрятал в лесном массиве.Впрочем, вскоре мужчина опомнился и сам пришёл в полицию, рассказав о своих действиях. В настоящее время уголовное дело передано в суд.