Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник дал большое интервью российским журналистам. Политик заявил, что не готов просто так покинуть свой пост.

Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник дал большое интервью российским журналистам. Политик заявил, что "не готов просто так" покинуть свой пост.Глава Белоруссии напомнил, что поднимал республику более 20 лет, и потому не может все бросить в один момент. Президент предупредил, что в случае ухода, пострадают его сторонники. "Их будут резать!", – заявил Александр Лукашенко.Также президент перечислил основные причины протестов в стране. По его мнению, массовые беспорядки спровоцировали американские спецслужбы. При этом Лукашенко допустил, что "немного пересидел на посту".Политик рассказал, что главная цель Соединенных Штатов – нанести удар России. Для этого они пытаются использовать Белоруссию. Президент добавил, что интеграция двух соседних государств продолжится.Напомним, Лукашенко поговорил с журналистами в своей резиденции – Дворце Независимости в Минске. Вопросы задали главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, ведущий канала "Россия 1" Евгений Рожков, корреспондент Первого канала Антон Верницкий и главред канала RT Маргарита Симоньян.30 Авг 2020 в 10:24 PDTПредставитель радио "Говорит Москва" сообщил, что ответил примерно на 20 вопросов. Интервью с белорусским лидером длилось два часа. Зрители смогут посмотреть его в среду, 9 сентября. "Ждите. Будет интересно", – заинтриговал аудиторию Бабаян.