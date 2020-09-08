Сотрудники полиции задержали фигуранта до того, как он успел реализовать похищенное.

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками полиции на территории района.Установлено, что фигурант, находясь в одном из магазинов, обратил внимание на устройство, находившееся в помещении. Полагая, что это мобильный телефон, злоумышленник похитил устройство и скрылся. Ущерб, причиненный собственникам, составил 15 000 рублей.В дальнейшем подозреваемый предпринял попутку продать похищенное, разместив объявление на одном из популярных сайтов, однако был задержан сотрудниками полиции.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Похищенное имущество изъято и возвращено законным собственникам.