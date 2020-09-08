Сотрудники полиции задержали фигуранта до того, как он успел реализовать похищенное.
Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками полиции на территории района.
Установлено, что фигурант, находясь в одном из магазинов, обратил внимание на устройство, находившееся в помещении. Полагая, что это мобильный телефон, злоумышленник похитил устройство и скрылся. Ущерб, причиненный собственникам, составил 15 000 рублей.
В дальнейшем подозреваемый предпринял попутку продать похищенное, разместив объявление на одном из популярных сайтов, однако был задержан сотрудниками полиции.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Похищенное имущество изъято и возвращено законным собственникам.