Ключевая цель мероприятий - повышение уровня безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД ОМИВД России по Собинскому району совместно с представителями образовательных учреждений и школьниками проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Внимание, дети! Безопасная дорога». Ключевая цель мероприятий - повышение уровня безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения.Накануне полицейские совместно с юными жителями района вышли на улицы районного центра и обратились к автолюбителям с напоминанием неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Особое внимание уделили важности сохранения бдительности и внимания при движении по дворовым территориям и.Совместно с представителями местного дома культуры и школьниками, переодетыми в сказочных персонажей, полицейские вручили информационные памятки водителям и пешеходам. Большой интерес акция вызвала у самых юных участников.К акции присоединились и воспитанники детского сада города Лакинска. Совместно с инспектором ГИБДД ребята напомнили водителям о правилах перевозки детей в транспорте и необходимости соблюдения скоростного режима.