Владимирцы подвели итоги субботника на берегах Верхнего Красносельского пруда на улице Комиссарова.

Владимирцы подвели итоги субботника на берегах Верхнего Красносельского пруда на улице Комиссарова. В благоустройстве принял участие депутат горсовета Дмитрий Чижов.Дмитрий Чижов, депутат горсовета Владимира: «Мы с вами сделали такие шикарные пруды. Они являются украшением нашего района. Но важно не только их сделать, важно, чтобы они всегда были в чистоте, в порядке. То есть, этим обслуживанием нужно заниматься».У пруда оборудовали детскую и спортивную площадки, лавочки и фонари. Вместе с депутатом жители микрорайона высадили 25 лип, установили четыре новых утиных домика и очистили пруд от мусора. Теперь основная задача жителей - сохранить чистоту и благоустройство.Елена Игнатьевна, жительница дома №3А по ул.Комиссарова: «Именно такие акции и сплачивают людей. Потому что это общее и нравится всем. Пруд у нас, вы знаете, был заброшен всегда. Прилетали уточки и мы только кормили их. Теперь замечательная детская площадка. Дети собираются. Вчера когда говорила - все в восторге».