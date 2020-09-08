При этом в регионе только официально есть 22 тысячи свободных вакансий.

В период пандемии количество безработных во Владимирской области выросло почти в пять раз. К марту 2020 года на учёте в центрах занятости населения стояли 6852 человек, а к осени этот показатель вырос до 30859. Больше всего безработных в городах и крупных поселках. Директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев рассказал, как регион борется с безработицей.Он рассказал, что во Владимирской области официально есть 22 тысячи свободных вакансий. Самый высокий спрос на рабочие кадры: промышленности нужны квалифицированные работники как со средним специальным, так и с высшим образованием. Снова, после снятия режима изоляции требуются повара и сотрудники для отельного бизнеса.- Сейчас заявления о постановке на учёт продолжают поступать. В день приходит до 150 заявок, но тот наплыв, с которым мы столкнулись в разгар пандемии, остался позади. В августе начался процесс стабилизации ситуации на рынке труда», – рассказал Андрей Григорьев.Отметим, что в период пандемии 6811 человек из тех, кто потерял работу в период самоизоляции, получают максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей. С мая по август 14262 безработных получили пособие на 21682 детей, по 3 тысячи рублей на ребёнка.- Кроме того, мы вводим дополнительные мероприятия по снижению напряжённости ситуации на рынке труда. На эти цели Владимирская область получила 34 млн рублей из федерального бюджета. Средства нацелены на недопущение увольнения сотрудников предприятий, находящихся в сложной ситуации в связи с пандемией. Проектом на сегодняшний день охвачено 626 человек. Из них 483 заняты на временных и 143 – на общественных работах, в основном, в благоустройстве. Это не последние цифры, число участников программы может увеличиваться», – считает директор Департамента.