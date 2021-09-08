Центр спортивной борьбы, модельная библиотека и дороги. Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев проверил, как в Петушинском районе решают важнейшие для жителей задачи. В

Центр спортивной борьбы, модельная библиотека и дороги. Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев проверил, как в Петушинском районе решают важнейшие для жителей задачи. В районном центре на базе центральной межпоселенческой библиотеки появилась новая – модельная. Хорошо компьютеризированная, с пополненным книжным фондом, обустроенная по всем правилам и под любые потребности посетителей. Громоздкие бумажные каталоги уже ушли в